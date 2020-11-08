Индзаги объяснил, почему Кайседо не играл в старте с «Зенитом»
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги подвел итоги матча 7-го чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:1).
— У нас была серия невероятных игр с минимальным количеством игроков, приводит слова Индзаги DAZN. - Они снова превзошли самих себя. Я считаю, что мы показали отличную игру и заслужили хотя бы одно очко. Мы пропустили первые после ошибки.
Мы знаем, что у «Ювентуса» много качеств, но, несмотря на условия, в которых мы находились, мы показали отличную игру.
Я бы играл с Кайседо с самого начала и с «Зенитом», но он борется с травмой плеча и ему действительно нужна операция.
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