Индзаги объяснил, почему Кайседо не играл в старте с «Зенитом»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги подвел итоги матча 7-го чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:1).

— У нас была серия невероятных игр с минимальным количеством игроков, приводит слова Индзаги DAZN. - Они снова превзошли самих себя. Я считаю, что мы показали отличную игру и заслужили хотя бы одно очко. Мы пропустили первые после ошибки.

Мы знаем, что у «Ювентуса» много качеств, но, несмотря на условия, в которых мы находились, мы показали отличную игру.

Я бы играл с Кайседо с самого начала и с «Зенитом», но он борется с травмой плеча и ему действительно нужна операция.