Иммобиле — единственный игрок серии А с более 10+ голами в семи последних сезонах

Форвард «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле стал единственным футболистом, кому удавалось забивать не менее 10 голов в каждом из последних 7 сезонов серии А, с того момента как он перешел в «Лацио», сообщает Gracenote.

По данным источника, 14 апреля футболист реализовал пенальти на 36-й минуте матча «Лацио» против «Специи» (2:0, второй тайм).

В этом сезоне 33-летний игрок отметился 10 голами и 3 ассистами в 22 матчах серии А.