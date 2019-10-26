Игуаин после игры с «Лечче» доставлен в больницу
18:52
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин в матче 9-го тура чемпионата Италии против «Лечче»? (1:1) получил сильный удар в голову во время столкновения с вратарем соперника Габриэлом.
Инцидент произошел в конце игры. 31-летний аргентинец получил медицинскую помощь и смог доиграть встречу.
Как сообщает Bleacher Report, после игры Игуаина доставили в больницу для прохождения медицинского обследования.
Gonzalo Higuain has been taken to hospital for tests after a nasty collision during Juventus' draw with Lecce pic.twitter.com/UYO1rhyHy4— B/R Football (@brfootball) October 26, 2019
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