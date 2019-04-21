Игроки "Ювентуса" искупали Аллегри в бассейне. Видео

Игроки "Ювентуса" после победы в чемпионате Италии в восьмой раз подряд искупали главного тренера команды Массимилиано Аллегри в маленьком бассейне в подтрибунном помещении.

Напомним, после матча с "Фиорентиной" (2:1) "Ювентус" обеспечил себе первое место за шесть туров до конца чемпионата.

Аллегри стал вторым тренером в истории пяти лучших европейских лиг, который выиграл пять чемпионств подряд с одной командой.