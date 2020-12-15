Ибрагимович пропустит матч с «Дженоа»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович не примет участия в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Дженоа», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, на утренней тренировке миланского клуба 39-летний швед занимался по индивидуальной программе. Главный тренер команды Стефано Пиоли решил, что нападающий еще не готов вернуться на поле.

В текущем сезоне Ибрагимович участвовал в 6 матчах серии А, забив 10 голов и сделав 1 результативную передачу.

Матч «Дженоа» — «Милан» пройдет в среду, 16 декабря. Начало — в 22.45 по московскому времени.