Ибрагимович пропустит матч с «Дженоа»
16:32
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович не примет участия в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Дженоа», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, на утренней тренировке миланского клуба 39-летний швед занимался по индивидуальной программе. Главный тренер команды Стефано Пиоли решил, что нападающий еще не готов вернуться на поле.
В текущем сезоне Ибрагимович участвовал в 6 матчах серии А, забив 10 голов и сделав 1 результативную передачу.
Матч «Дженоа» — «Милан» пройдет в среду, 16 декабря. Начало — в 22.45 по московскому времени.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю