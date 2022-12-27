Ибрагимович поздравил подписчиков с Рождеством и выложил фото голого торса

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович поздравил поздравил подписчиков с Рождеством.

«С Рождеством Христовым вас и ваших жен! Чао», — написал Ибрагимович, выложив фото с голым торсом.

Златан Ибрагимович. Фото Соцсети

В текущем сезоне 41-летний швед не провел ни одного матча из-за восстановления после операции. Его возвращение ожидается в январе 2023 года.