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Ибрагимович хочет получать 7,5 миллиона евро в год в «Милане»

10:02
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«Милан» продолжает вести переговоры с нападающим Златаном Ибрагимовичем о новом контракте. Но стороны пока не могут договориться по зарплате, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Милан» предлагает шведу 5 миллионов евро в год с различными бонусами. Сторона футболиста требует зарплату в размере 7,5 миллиона с теми же бонусами.

В сезоне-2019/20 38-летний форвард провел за клуб 18 матчей в серии А, забил 10 мячей и сделал 5 голевых передач.

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