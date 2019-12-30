Голкипер Раду может покинуть «Дженоа». Он недоволен приходом Перина

Голкипер Йонуц Раду может покинуть «Дженоа». 22-летний румын недоволен тем, что клуб решил взять в аренду у «Ювентуса» вратаря Маттиа Перина. Раду намерен встретиться со своим агентом.

— Мы обсудим будущее игрока в клубе, — приводит слова агента Оскара Дамиани Football Italia со ссылкой на Radio Sportivo. — Я всегда считал, что неправильно заставлять двух голкиперов соревноваться между собой. У нас есть время на принятие решения.

Раду находится в «Дженоа» в аренде, а права на него принадлежат «Интеру». В нынешнем сезоне он провел 17 матчей в серии А и пропустил 35 голов.