Гол Джеко на 95-й минуте принес "Роме" победу над "Фрозиноне"

"Рома" на выезде обыграла "Фрозиноне" в матче 25-го тура чемпионата Италии - 3:2. Дубль в этой встрече сделал нападающий Эдин Джеко. Его второй мяч стал победным для римлян - босниец забил гол на 95-й минуте игры.

"Волки" набрали 44 очка и занимают пятое место в турнирной таблице. Четвертым идет "Милан", на счету которого 45 баллов.

Чемпионат Италии

Серия А

25-й тур

"Фрозиноне" - "Рома" - 2:3 (1:2)

Голы: Чано, 6 (1:0). Джеко, 30 (1:1). Пеллегрини, 31 (1:2). Пинамонти, 80 (2:2). Джеко, 90+5 (2:3).

"Фрозиноне": Спортьелло, Саламон, Капуано, Дзампано, Гольданига, Вивиани, Чибса (Тротта, 85), Бегетто (Молинаро, 60), Кассата, Чано, Чофани (Пинамонти, 67).

"Рома": Ольсен, Коларов, Маркано, Сантон, Манолас (Фасио, 77), Де Росси, Н`Зонзи (Кристанте, 66), Пеллегрини, Джеко, Эль-Шаарави, Перотти (Дзаньоло, 65).

Предупреждения: Эль-Шаарави, 39. Джеко, 42. Гольданига, 68. Кассата, 78.

Судья: Манганьелло.

23 февраля. Фрозиноне. Стадион "Stadio Benito Stirpe".