Бывший председатель совета директоров «Локомотива» прокомментировал переход Алексея Миранчука в «Торино»
Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал аренду полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».
— Рад за Алексея. Интерес к нему есть. Практически уверен, что он будет получать больше игровой практики.
— Не совершил ли Миранчук ошибку, перейдя в «Торино»?
— Покажите мне пальцем того, кто может сказать — ошибка это или не ошибка. Это решает менеджер конкретного клуба. А все остальное — гадание.
— Как в «Локомотиве» несколько лет назад отнеслись к уходу Миранчука в «Аталанту»? Его решение поддержали?
— Если он ушел, то, конечно, да. В то время мы всегда были настроены на то, чтобы наши игроки имели возможность развиваться. Без сомнения, переход в «Аталанту» для Алексея — это возможность развиваться дальше. Даже несмотря на то, что он не получал, на мой взгляд, достаточной игровой практики, это дало ему существенный опыт, он сделал шаг вперед, — сказал Мещеряков «Спорт День за Днем».
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10
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12
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14
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15
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16
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17
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18
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19
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20
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Милан – Удинезе
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Сампдория – Аталанта
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Фиорентина – Кремонезе
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Лацио – Болонья
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Салернитана – Рома
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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