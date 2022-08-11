Бывший председатель совета директоров «Локомотива» прокомментировал переход Алексея Миранчука в «Торино»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал аренду полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

— Рад за Алексея. Интерес к нему есть. Практически уверен, что он будет получать больше игровой практики.

— Не совершил ли Миранчук ошибку, перейдя в «Торино»?

— Покажите мне пальцем того, кто может сказать — ошибка это или не ошибка. Это решает менеджер конкретного клуба. А все остальное — гадание.

— Как в «Локомотиве» несколько лет назад отнеслись к уходу Миранчука в «Аталанту»? Его решение поддержали?

— Если он ушел, то, конечно, да. В то время мы всегда были настроены на то, чтобы наши игроки имели возможность развиваться. Без сомнения, переход в «Аталанту» для Алексея — это возможность развиваться дальше. Даже несмотря на то, что он не получал, на мой взгляд, достаточной игровой практики, это дало ему существенный опыт, он сделал шаг вперед, — сказал Мещеряков «Спорт День за Днем».