Аллегри: «Ювентус» должен думать о том, как набрать 40 очков и избежать вылета»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри хочет избежать вылета из команды из серии А.
«Прямо сейчас есть факт лишения нас 15 очков, и мы должны думать о том, чтобы набрать 40 баллов и избежать вылета. Иронично, но именно об этом нужно думать в первую очередь, продвигаясь вперед шаг за шагом. Сезон длинный, мы продолжаем наше путешествие. Мы в полуфинале Кубка Италии, и в Лиге Европы мы тоже хотим пройти дальше», — приводит слова Аллегри ESPN.
Ранее с «Ювентуса» сняли 15 очков по делу о финансовых нарушениях из-за завышения сумм трансферов с целью получения прироста капитала. Затем сообщалось, что с клуба могут снять еще 20 очков.
7 февраля «Ювентус» сыграет с «Салернитаной» в матче 21-го тура чемпионата Италии. Команда Аллегри занимает 13-е место в турнирной таблице, имея 23 очка.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|21
|18
|2
|1
|51-15
|56
|
2
|Интер
|21
|14
|1
|6
|41-26
|43
|
3
|Рома
|21
|12
|4
|5
|28-18
|40
|
4
|Лацио
|21
|11
|6
|4
|37-17
|39
|
5
|Аталанта
|21
|11
|5
|5
|39-24
|38
|
6
|Милан
|21
|11
|5
|5
|37-30
|38
|
7
|Торино
|21
|8
|6
|7
|22-22
|30
|
8
|Болонья
|21
|8
|5
|8
|28-31
|29
|
9
|Удинезе
|21
|7
|8
|6
|28-23
|29
|
10
|Эмполи
|21
|6
|8
|7
|19-26
|26
|
11
|Монца
|21
|7
|5
|9
|27-30
|26
|
12
|Фиорентина
|21
|6
|6
|9
|23-28
|24
|
13
|Ювентус
|20
|11
|5
|4
|30-17
|23
|
14
|Сассуоло
|21
|6
|5
|10
|24-31
|23
|
15
|Лечче
|21
|5
|8
|8
|21-24
|23
|
16
|Салернитана
|20
|5
|6
|9
|25-38
|21
|
17
|Специя
|21
|4
|6
|11
|17-35
|18
|
18
|Верона
|21
|3
|5
|13
|19-33
|14
|
19
|Сампдория
|21
|2
|4
|15
|10-36
|10
|
20
|Кремонезе
|21
|0
|8
|13
|15-37
|8
|4.02
|17:00
|
Кремонезе – Лечче
|0 : 2
|4.02
|20:00
|
Рома – Эмполи
|2 : 0
|4.02
|22:45
|
Сассуоло – Аталанта
|1 : 0
|5.02
|14:30
|
Специя – Наполи
|0 : 3
|5.02
|17:00
|
Торино – Удинезе
|1 : 0
|5.02
|20:00
|
Фиорентина – Болонья
|1 : 2
|5.02
|22:45
|
Интер – Милан
|1 : 0
|6.02
|20:30
|
Верона – Лацио
|1 : 1
|6.02
|22:45
|
Монца – Сампдория
|2 : 2
|7.02
|22:45
|
Салернитана – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|16
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|11
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|19
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|13
|1
|0