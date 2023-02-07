«Монца» сыграла вничью с «Сампдорией», забив пенальти на 90+7-й минуте

«Монца» в матче 21-го тура чемпионата Италии сыграла вничью с «Сампдорией» со счетом 2:2.

На дубль Маноло Габбьядини хозяева ответили точными ударами Андреа Петаньи и Маттео Пессины, который реализовал пенальти на 90+7-й минуте.

После этого матча «Монца» с 26 очками занимает десятое место в турниной таблице, «Сампдория» с 10 очками — на предпоследней строчке.