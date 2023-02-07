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«Монца» сыграла вничью с «Сампдорией», забив пенальти на 90+7-й минуте

Сергей Разин
корреспондент
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6 февраля. «Монца» — «Сампдория» (2:2).
Фото AFP

«Монца» в матче 21-го тура чемпионата Италии сыграла вничью с «Сампдорией» со счетом 2:2.

На дубль Маноло Габбьядини хозяева ответили точными ударами Андреа Петаньи и Маттео Пессины, который реализовал пенальти на 90+7-й минуте.

После этого матча «Монца» с 26 очками занимает десятое место в турниной таблице, «Сампдория» с 10 очками — на предпоследней строчке.

Италия. Серия А. 21-й тур
06 февр, 22:45. Brianteo (Монца)
Монца
2:2
Сампдория

ФК Монца
ФК Сампдория
серия А
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0
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 1 : 0
5.02 20:00
Фиорентина – Болонья
 1 : 2
5.02 22:45
Интер – Милан
 1 : 0
6.02 20:30
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 1 : 1
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