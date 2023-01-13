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Сегодня, 07:32

Моуринью: «Кубок Италии — худший кубок в Европе, он не защищает маленькие команды»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал формат Кубка Италии.

«Во-первых, я хотел бы выиграть Кубок Италии. Я выиграл его однажды, играя против «Ромы», я хотел бы выиграть его, играя с «Ромой» в Риме. Я думаю, что это худший кубок в Европе, он не защищает маленькие команды. Это не шоу, я говорю, например, о «Торино», которые побеждают на поле чемпионов Италии — «Милан», а затем им приходится играть следующий матч на выбывание вдали от дома. Я не понимаю эту структуру Кубка. «Торино» выиграл у итальянских чемпионов, они вошли в историю в 1/8 финала — и должны играть на выезде. Где красота Кубка Италии?» — приводит слова Моуринью Football Italia.

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Рома» переиграла «Дженоа» (1:0). В четвертьфинале команда Моуринью встретится с победителем матча «Наполи» — «Кремонезе», который состоится 17 января.

«Торино» в 1/4 финала турнира сыграет на выезде с «Фиорентиной». Матч пройдет 1 февраля.

ФК Рома
ФК Торино
Жозе Моуринью
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Моуринью: «Дибала делает команду и тренера лучше»
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 17 14 2 1 39-13 44
2
 Ювентус 17 11 4 2 26-7 37
3
 Милан 17 11 4 2 33-18 37
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
7
 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 17 6 5 6 18-19 23
11
 Болонья 17 5 4 8 21-28 19
12
 Лечче 17 4 7 6 16-18 19
13
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
14
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
15
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
19
 Кремонезе 17 0 7 10 11-29 7
20
 Верона 17 2 3 12 15-30 9
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.01 22:45
Наполи – Ювентус
 - : -
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
 - : -
14.01 20:00
Лечче – Милан
 - : -
14.01 22:45
Интер – Верона
 - : -
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 - : -
15.01 17:00
Торино – Специя
 - : -
15.01 17:00
Удинезе – Болонья
 - : -
15.01 20:00
Аталанта – Салернитана
 - : -
15.01 22:45
Рома – Фиорентина
 - : -
16.01 22:45
Эмполи – Сампдория
 - : -
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ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 10
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 8
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 7 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 15 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 15 1 5
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