Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович прошел первый курс химиотерапии, информирует пресс-служба клуба. Лечение было начато с 18 июля.

Сообщается, что Михайлович проведет в больнице как минимум три недели. Врачи будут наблюдать за его состоянием после процедуры. При этом у специалиста будет возможность контактировать с тренерским штабом "Болоньи", которая 25 июля начнет сбор в Австрии.

Ранее сообщалось, что 50-летний тренер "Болоньи" созвал специальную пресс-конференцию, на которой рассказал, что у него обнаружили лейкемию. Покидать свой пост Михайлович не собирается.