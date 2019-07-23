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Синиша Михайлович прошел первый курс химиотерапии

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Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович прошел первый курс химиотерапии, информирует пресс-служба клуба. Лечение было начато с 18 июля. 

Сообщается, что Михайлович проведет в больнице как минимум три недели. Врачи будут наблюдать за его состоянием после процедуры. При этом у специалиста будет возможность контактировать с тренерским штабом "Болоньи", которая  25 июля начнет сбор в Австрии.

Ранее сообщалось, что  50-летний тренер "Болоньи" созвал специальную пресс-конференцию, на которой рассказал, что у него обнаружили лейкемию. Покидать свой пост Михайлович не собирается.

    
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