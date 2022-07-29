Тренер «Ростова» Кафанов высказался о возможном уходе Шомуродова из «Ромы»

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Элдора Шомуродова из «Ромы».

«Первый раз об этом слышу. Не знаю об этом ничего. Лучше оставаться в Европе? Раньше я бы более уверенно ответил на этот вопрос. Не могу сказать, какая ситуация в Европе. Надо знать, какая атмосфера в команде, что об этом думает сам Эльдор. Не могу так судить», — сказал Кафанов «СЭ».

Ранее сообщалось, что Шомуродов заинтересовал «Торино», римляне получили соответствующий запрос о трансфере. Туринцы хотят арендовать 27-летнего узбека с возможностью выкупа.

Уход Шомуродова из «Ромы» не исключал агент игрока Кахор Муминов.

В сезоне-2021/22 форвард провел за клуб 39 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт Шомуродова с «Ромой» действует до июня 2026 года.