Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Гендиректор «Ювентуса»: «В наши дни многие футболисты более лояльны своим агентам, чем футболке клуба»

Гендиректор «Ювентуса» высказался о возможном уходе из клуба де Лигта и Дибалы
23:10
Теги:

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене высказался о возможном уходе из туринского клуба защитника Маттейса де Лигта и нападающего Пауло Дибалы.

«В наши дни многие футболисты более лояльны своим агентам, чем футболке клуба, — приводит слова Арривабене Football Italia со ссылкой на DAZN. —Дибала — «десятка» «Ювентуса», а Де Лигт — отличный защитник. Игроки должны выполнять свою работу, клуб — свою. Но у нас хорошее взаимопонимание. Очень легко говорить о том, как сильно ты ценишь цвета «Ювентуса», но нужно доказывать это на поле. И мы хотим, чтобы Де Лигт и Дибала доказали это на поле».

Контракт Дибалы с туринским клубом истекает в конце этого сезона. Соглашение де Лигта рассчитано до 2024 года.

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/juventus-on-dybala-and-de-ligt-players-loyal-to-agents-not-clubs/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Талант с родины Боба Марли едет в «Спартак». Футбол спас его после убийства отца
Предполагаемые нападавшие на фигуриста Соловьева отпущены до суда
0
Реклама