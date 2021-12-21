Гендиректор «Ювентуса»: «В наши дни многие футболисты более лояльны своим агентам, чем футболке клуба»

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене высказался о возможном уходе из туринского клуба защитника Маттейса де Лигта и нападающего Пауло Дибалы.

«В наши дни многие футболисты более лояльны своим агентам, чем футболке клуба, — приводит слова Арривабене Football Italia со ссылкой на DAZN. —Дибала — «десятка» «Ювентуса», а Де Лигт — отличный защитник. Игроки должны выполнять свою работу, клуб — свою. Но у нас хорошее взаимопонимание. Очень легко говорить о том, как сильно ты ценишь цвета «Ювентуса», но нужно доказывать это на поле. И мы хотим, чтобы Де Лигт и Дибала доказали это на поле».

Контракт Дибалы с туринским клубом истекает в конце этого сезона. Соглашение де Лигта рассчитано до 2024 года.