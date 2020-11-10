Гендиректор «Интера» призвал бойкотировать игры сборных

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта считает, что проводить сезон в ситуации, которая сложилась из-за последствий коронавируса, нечестно, ведь клубы находятся в неравных условиях.

«Такая ситуация несправедлива. Из-за отсутствия централизованных действий менеджмента в этом вопросе возникает большая серая зона. Каждый местный орган здравоохранения становится главным в управлении клубами, — приводит слова Маротты La Gazzetta dello Sport.- Я предлагаю бойкотировать игры национальных сборных. Футбол должен продолжаться, это устраивает всех, но тогда правительство должно нам помочь, установив определенные правила.

Если для этого нужно остановить сезон, давайте остановим его на 15 дней, установим четкие правила, справедливые для всех, и начнем заново. Нынешняя ситуация вредит всему итальянскому футболу».