«Монца» обыграла «Дженоа» в серии А

«Монца» на своем поле обыграла «Дженоа» в матче 15-го тура итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 83-й минуте забил Дани Мота.

«Монца» (21 очко) занимает девятое место в серии А. «Дженоа» (15) идет на 15-й строчке в турнирной таблице.