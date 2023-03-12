Камоцци: «Без Миранчука «Торино» не был бы так высоко в таблице»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил игру полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Миранчук в этом сезоне полностью раскрылся в Серии А. Он показывает отличную игру. Без Миранчука «Торино» не был бы так высоко в таблице. Алексей — лидер команды. Надеюсь, его лучшие годы в Италии еще впереди. У него все для этого есть», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук сыграл за «Торино» 22 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии «Торино» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 37 очков.