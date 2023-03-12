«Рома» в меньшинстве проиграла «Сассуоло» в матче серии А

«Рома» дома проиграла «Сассуоло» в матче 26-го тура чемпионата Италии — 3:4.

Счет в игре открыл полузащитник гостей Арман Лорьенте на 13-й минуте. Через 5 минут он удвоил преимущество «Сассуоло». На 26-й минуте полузащитник «Ромы» Никола Залевски отыграл один мяч.

Затем на 45+3-й минуте защитник римской команды Мараш Кумбулья получил прямую красную карточку. После этого форвард «Сассуоло» Доменико Берарди реализовал пенальти.

Затем за «Рому» забили Пауло Дибала и Джорджиньо Вейналдум, а за «Сассуоло» Андреа Пинамонти.

«Рома» опустилась с четвертого на пятое место в турнирной таблице серии А (47 очков). «Сассуоло» находится на 12-й строчке (33 очка) и выиграл третий матч подряд.