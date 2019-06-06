"Фиорентина" сменила владельца

Итало-американский миллиардер Рокко Комиссо стал новым владельцем "Фиорентины". Предположительно, сумма сделки составила 170 миллионов евро.

– Я всегда был фанатом итальянского футбола, – цитирует официальный сайт клуба Комиссо. – Нет слов, чтобы описать, какая это для меня честь. Хорошо узнал, насколько важна "Фиорентина" для города и фанатов. Благодарю семью Делла Валле за управление клубом в последние 17 лет. Диего и Андреа заслуживают большой похвалы за то, что спасли клуб от финансового коллапса. Они оставляют после себя хороший фундамент.

В прошедшем сезоне "Фиорентина" заняла 16-е место.