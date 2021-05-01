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Де Лигт заявил о желании стать капитаном «Ювентуса»

13:18
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Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт заявил о желании стать капитаном команды.

«Для меня честь выступать за «Юве». Надеюсь, однажды я смог бы стать капитаном команды. Это не так важно сейчас, у нас много лидеров, которые уже давно играют в «Ювентусе». Сейчас главное — хорошо играть, помогать команде, а тренер решит, кому быть капитаном», — приводит Football Italia слова де Лигта.

Де Лигт выступает за «Ювентус» с лета 2019 года. В сезоне-2020/21 21-летний голландец провел 30 матчей за команду, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/169960/de-ligt-would-love-be-juve-captain

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