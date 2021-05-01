Де Лигт заявил о желании стать капитаном «Ювентуса»
Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт заявил о желании стать капитаном команды.
«Для меня честь выступать за «Юве». Надеюсь, однажды я смог бы стать капитаном команды. Это не так важно сейчас, у нас много лидеров, которые уже давно играют в «Ювентусе». Сейчас главное — хорошо играть, помогать команде, а тренер решит, кому быть капитаном», — приводит Football Italia слова де Лигта.
Де Лигт выступает за «Ювентус» с лета 2019 года. В сезоне-2020/21 21-летний голландец провел 30 матчей за команду, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/169960/de-ligt-would-love-be-juve-captain
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