«Фиорентина» может вскоре уволить Якини
Руководство «Фиорентины» рассматривает вариант с отставкой главного тренера команды Джузеппе Якини, утверждает Calciomercato.
«Фиалки» после семи сыгранных туров занимают 12-ю позицию в чемпионате, и этот результат не удовлетворяет боссов клуба.
Ранее СМИ сообщали, что главным претендентом на замену Якини остается экс-наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.