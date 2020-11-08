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«Фиорентина» может вскоре уволить Якини

16:23
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Руководство «Фиорентины» рассматривает вариант с отставкой главного тренера команды Джузеппе Якини, утверждает Calciomercato.

«Фиалки» после семи сыгранных туров занимают 12-ю позицию в чемпионате, и этот результат не удовлетворяет боссов клуба.

Ранее СМИ сообщали, что главным претендентом на замену Якини остается экс-наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри.

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