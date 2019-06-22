"Фиорентина" может перехватить Балотелли у "Пармы"

"Фиорентина" хочет подписать контракт с Марио Балотелли, информирует sportmediaset.mediaset.it. 28-летний итальянец является свободным агентом после ухода из "Марселя". Однако футболист требует слишком большую зарплату – четыре миллиона евро в год, что слишком много для клуба.

Ранее Балотелли хотела подписать "Парма", но переговоры также затянулись из-за слишком больших финансовых требований игрока.

Балотелли вторую часть прошлого сезона провел в "Марселе". На его счету 15 матчей, в которых он забил 8 голов.