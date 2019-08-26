«Фиорентина» хочет купить Фреда у «Манчестер Юнайтед»
11:38
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред попал в сферу интересов «Фиорентины». Итальянский клуб готов приобрести 26-летнего бразильца, сообщает Corriere dello Sport.
«Фиалки» могут предложить за футболиста 30 миллионов евро. Отметим, что «Манчестер» приобрел Фреда у «Шахтера» прошлым летом почти за 60 миллионов.
В сезоне-2018/19 хавбек провел за английский клуб 25 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей.
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