«Фиорентина» хочет купить Фреда у «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред попал в сферу интересов «Фиорентины». Итальянский клуб готов приобрести 26-летнего бразильца, сообщает Corriere dello Sport.

«Фиалки» могут предложить за футболиста 30 миллионов евро. Отметим, что «Манчестер» приобрел Фреда у «Шахтера» прошлым летом почти за 60 миллионов.

В сезоне-2018/19 хавбек провел за английский клуб 25 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей.