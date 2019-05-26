"Фиорентина" – "Дженоа": видеотрансляция матча в 21.30

В матче 38-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 26 мая, "Фиорентина" принимает "Дженоа".

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Фиорентина" – "Дженоа" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 21.30 (время московское).

Турнирная таблица, расписание матчей, календарь и результаты чемпионата Италии по футболу – здесь