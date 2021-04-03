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«Милан» и «Сампдория» сыграли вничью

15:31
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«Милан» и «Сампдория» в матче 29-го тура чемпионата Италии сыграли вничью — 1:1.

Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан Сиро». Хозяевам удалось отыграться в самом конце встречи. На 87-й минуте счет сравнял Йенс Хауге.

Отметим, что с 59-й минуты «Сампдория» играла в меньшинстве. За вторую желтую карточку с поля был удален Адриен Силва.

«Милан» занимает второе место в таблице. «Сампдория» — 10-я.

Чемпионат Италии

Серия А

29-й тур

«Милан» — «Сампдория» — 1:1 (0:0)

Голы: Квальярелла, 57 (0:1). Хауге, 87 (1:1).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Томори, Эрнандез, Хакан Чалханоглу, Беннасер (Тонали, 60), Крунич (Ребич, 60), Кессье, Ибрагимович, Самуэль Кастильехо (Хауге, 74), Салемакерс (Калюлю, 46).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Тонелли, Колли, Ауджелло (Йосида, 90), Адриэн Силва, Кандрева (Верре, 90), Торсби, Квальярелла (Бальде, 84), Габбьядини (Аскильдсен, 62), Дамсгор (Лерис, 90).

Предупреждения: Колли, 32. Торсби, 39. Салемакерс, 45. Адриэн Силва, 45+1. Беннасер, 50. Кандрева, 73.

Удаление: Адриэн Силва, 59.

Судья: Пиччинини (Италия).

3 апреля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

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