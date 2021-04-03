«Милан» и «Сампдория» сыграли вничью
«Милан» и «Сампдория» в матче 29-го тура чемпионата Италии сыграли вничью — 1:1.
Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан Сиро». Хозяевам удалось отыграться в самом конце встречи. На 87-й минуте счет сравнял Йенс Хауге.
Отметим, что с 59-й минуты «Сампдория» играла в меньшинстве. За вторую желтую карточку с поля был удален Адриен Силва.
«Милан» занимает второе место в таблице. «Сампдория» — 10-я.
Чемпионат Италии
Серия А
29-й тур
«Милан» — «Сампдория» — 1:1 (0:0)
Голы: Квальярелла, 57 (0:1). Хауге, 87 (1:1).
«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Томори, Эрнандез, Хакан Чалханоглу, Беннасер (Тонали, 60), Крунич (Ребич, 60), Кессье, Ибрагимович, Самуэль Кастильехо (Хауге, 74), Салемакерс (Калюлю, 46).
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Тонелли, Колли, Ауджелло (Йосида, 90), Адриэн Силва, Кандрева (Верре, 90), Торсби, Квальярелла (Бальде, 84), Габбьядини (Аскильдсен, 62), Дамсгор (Лерис, 90).
Предупреждения: Колли, 32. Торсби, 39. Салемакерс, 45. Адриэн Силва, 45+1. Беннасер, 50. Кандрева, 73.
Удаление: Адриэн Силва, 59.
Судья: Пиччинини (Италия).
3 апреля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю