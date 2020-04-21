Фабио Каннаваро: «Асприлья съел листок бумаги со списком своих штрафов»

Бывший капитан сборной Италии Фабио Каннаваро рассказал о курьезном эпизоде с колумбийским нападающим Фаустино Асприльей. По словам защитника, выступавшего вместе с Асприльей за «Парму», однажды форвард съел листок бумаги со списком штрафов.

— Я присоединился к «Парме» когда был очень молодым, в те годы команда боролась за титулы, — цитирует Sky Sport Italia Каннаваро. — Помню Лоренцо Минотти на правах капитана записывал все штрафы, которые игроки должны были заплатить за то, что сделали неправильно. Когда пришла очередь Асприльи платить, он встал и съел листок бумаги со списком штрафов.