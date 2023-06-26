Фабио Гроссо согласился возглавить «Сампдорию»

Итальянский специалист Фабио Гроссо согласился стать новым тренером «Сампдории», сообщает La Gazzette dello Sport.

По информации издания, все вопросы были улажены, и итальянец готов принять команду.

Ранее специалист работал в «Фрозиноне», «Сьоне», «Брешии», «Бари» и молодежной команде «Ювентуса».

«Сампдория» вылетела из серии А по итогам сезона-2022/23. Команда заняла последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 19 очков за 38 туров.