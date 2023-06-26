«Милан» готов выкупить Икарди за 20 миллионов евро — проблема только в зарплате форварда

«Милан» готов выкупить форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, сообщает Sport Mediaset.

По данным источника, для «россонери» не станет проблемой выплатить запрашиваемую «ПСЖ» сумму в размере 15-20 миллионов евро, в отличии от зарплаты 30-летнего аргентинца, которая составляет 7 миллионов евро в год.

У Икарди также есть варианты с продолжением карьеры в «Галатасарае» или в Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне Икарди провел 26 матчей за «Галатасарай» на правах аренды, забил 23 мяча и отдал 8 голевых передач.