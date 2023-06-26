«Милан» готов выкупить Икарди за 20 миллионов евро — проблема только в зарплате форварда
«Милан» готов выкупить форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, сообщает Sport Mediaset.
По данным источника, для «россонери» не станет проблемой выплатить запрашиваемую «ПСЖ» сумму в размере 15-20 миллионов евро, в отличии от зарплаты 30-летнего аргентинца, которая составляет 7 миллионов евро в год.
У Икарди также есть варианты с продолжением карьеры в «Галатасарае» или в Саудовской Аравии.
В прошлом сезоне Икарди провел 26 матчей за «Галатасарай» на правах аренды, забил 23 мяча и отдал 8 голевых передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|38
|28
|6
|4
|77-28
|90
|
2
|Лацио
|38
|22
|8
|8
|60-30
|74
|
3
|Интер
|38
|23
|3
|12
|71-42
|72
|
4
|Милан
|38
|20
|10
|8
|64-43
|70
|
5
|Аталанта
|38
|19
|7
|12
|66-48
|64
|
6
|Рома
|38
|18
|9
|11
|50-38
|63
|
7
|Ювентус
|38
|22
|6
|10
|56-33
|62
|
8
|Фиорентина
|38
|15
|11
|12
|53-43
|56
|
9
|Болонья
|38
|14
|12
|12
|53-49
|54
|
10
|Торино
|38
|14
|11
|13
|42-41
|53
|
11
|Монца
|38
|14
|10
|14
|48-52
|52
|
12
|Удинезе
|38
|11
|13
|14
|47-48
|46
|
13
|Сассуоло
|38
|12
|9
|17
|47-61
|45
|
14
|Эмполи
|38
|10
|13
|15
|37-49
|43
|
15
|Салернитана
|38
|9
|15
|14
|48-62
|42
|
16
|Лечче
|38
|8
|12
|18
|33-46
|36
|
17
|Специя
|38
|6
|13
|19
|31-62
|31
|
18
|Верона
|38
|7
|10
|21
|31-59
|31
|
19
|Кремонезе
|38
|5
|12
|21
|36-69
|27
|
20
|Сампдория
|38
|3
|10
|25
|24-71
|19
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.06
|21:30
|
Сассуоло – Фиорентина
|1 : 3
|3.06
|19:30
|
Торино – Интер
|0 : 1
|3.06
|22:00
|
Кремонезе – Салернитана
|2 : 0
|3.06
|22:00
|
Эмполи – Лацио
|0 : 2
|4.06
|19:30
|
Наполи – Сампдория
|2 : 0
|4.06
|22:00
|
Милан – Верона
|3 : 1
|4.06
|22:00
|
Рома – Специя
|2 : 1
|4.06
|22:00
|
Аталанта – Монца
|5 : 2
|4.06
|22:00
|
Лечче – Болонья
|2 : 3
|4.06
|22:00
|
Удинезе – Ювентус
|0 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|26
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|
|
Булай Диа
Салернитана
|16
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Муса Барроу
Болонья
|8
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Руан Трессолди
Сассуоло
|23
|1
|9
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|24
|1
|7
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|32
|1
|6
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