Фабиан Руис надеется, что "Наполи" в следующем сезоне поборется с "Ювентусом" за Скудетто

Полузащитник "Наполи" Фабиан Руис подвел итоги прошедшего сезона. Неаполитанцы заняли второе место в чемпионате Италии, а также не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов, уступив "Ливерпулю" по дополнительным показателям.

– Мы отлично выступили в Лиге чемпионов в этом сезоне, победили фаворитов, цитирует La Gazzetta dello Sport Руиса. – Было действительно обидно не выйти лишь из-за разницы мячей. Думаю, что "Ливерпуль" заслужил победу за футбол, который они демонстрировали весь сезон. Надеюсь, что в следующем году у нас будет немного больше удачи в Европе.

В прошлом сезоне мы были очень близки к "Ювентусу", но не этом году. Мы растем, думаю, что будем бороться за Скудетто в следующем сезоне.

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