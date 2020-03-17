Эрнанес: «Надеюсь, «Лацио» сможет выиграть чемпионат Италии»
Полузащитник «Сан-Паулу» Эрнанес поделился мнением о чемпионской гонке в серии А.
Ранее 34-летний бразилец выступал за «Лацио», «Интер» и «Ювентус». Туринцы с 63 очками занимают первое место в серии А, у римлян на одно очко меньше. Миланский клуб с 54 очками расположился на третьем месте, но имеет одну игру в запасе.
— Команда Индзаги заслуживает того, чтобы быть на вершине таблицы, — приводит слова Эрнанеса La Repubblica. — Я рад за «Лацио», который, безусловно, наслаждается этой великолепной гонкой. Приятно видеть, как они играют. Надеюсь, что они смогут выиграть серию А.
Все, кто следит за чемпионатом Италии, удивлены тем, что делает «Лацио». Тем более, что «Ювентус» с легкостью побеждал в Италии в течение восьми лет.