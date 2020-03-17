Эрнанес: «Надеюсь, «Лацио» сможет выиграть чемпионат Италии»

Полузащитник «Сан-Паулу» Эрнанес поделился мнением о чемпионской гонке в серии А.

Ранее 34-летний бразилец выступал за «Лацио», «Интер» и «Ювентус». Туринцы с 63 очками занимают первое место в серии А, у римлян на одно очко меньше. Миланский клуб с 54 очками расположился на третьем месте, но имеет одну игру в запасе.

— Команда Индзаги заслуживает того, чтобы быть на вершине таблицы, — приводит слова Эрнанеса La Repubblica. — Я рад за «Лацио», который, безусловно, наслаждается этой великолепной гонкой. Приятно видеть, как они играют. Н адеюсь, что они смогут выиграть серию А.