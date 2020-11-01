Эриксеном интересуются три клуба чемпионата Италии
Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен близок к уходу из команды, сообщает Calciomercato.
По информации источника, 28-летний датчанин может сменить клуб в зимнее трансферное окно. Сообщается, что в футболисте заинтересованы «Рома», «Милан» и «Лацио», покупка хавбека может обойтись в 20 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Эриксен провел 7 матчей за «Интер» и не отличился результативными действиями. Датчанин перешел в итальянский клуб из «Тоттенхэма» зимой 2020 года за 27 миллионов евро. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.