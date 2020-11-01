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Эриксеном интересуются три клуба чемпионата Италии

14:37
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Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен близок к уходу из команды, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 28-летний датчанин может сменить клуб в зимнее трансферное окно. Сообщается, что в футболисте заинтересованы «Рома», «Милан» и «Лацио», покупка хавбека может обойтись в 20 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Эриксен провел 7 матчей за «Интер» и не отличился результативными действиями. Датчанин перешел в итальянский клуб из «Тоттенхэма» зимой 2020 года за 27 миллионов евро. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

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