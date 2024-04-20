«Наполи» потерпел выездное поражение от «Эмполи»

«Наполи» на выезде проиграл «Эмполи» в матче 33-го тура чемпионата Италии — 0:1.

Автором единственного гола в прошедшей встрече стал нападающий хозяев Альберто Черри.

Неаполитанский клуб остался на 8-й строчке в турнирной таблице серии А, имея в своем активе 49 набранных очков. «Эмполи» поднялся на 15-е место (31).

В следующем туре «Наполи» сыграет дома против «Ромы», а «Эмполи» проведет выездную встречу с «Аталантой». Оба матча состоятся 28 апреля.