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Сегодня, 14:18

Тренер «Ювентуса» Аллегри: «Наша цель — квалификация в Лигу чемпионов»

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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона-2023/24.

«Нашей целью всегда была квалификация в Лигу чемпионов. Также нам нужно выйти в финал Кубка Италии», — приводит слова Аллегри Forza Juventus.

«Ювентус» занимает третье в турнирной таблице серии А, набрав 64 очка в 33 играх. Также черно-белые в первом матче 1/2 финала Кубка Италии обыграли «Лацио» со счетом 2:0. Ответная встреча состоится 23 апреля.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
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В «Роме» после выхода в полуфинал Лиги Европы раскритиковали календарь серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 32 26 5 1 77-17 83
2
 Милан 32 21 6 5 63-37 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 32 16 11 5 45-25 59
5
 Рома 32 16 8 8 57-36 56
6
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
7
 Аталанта 31 15 6 10 57-36 51
8
 Наполи 32 13 10 9 50-40 49
9
 Торино 32 11 12 9 31-29 45
10
 Фиорентина 31 12 8 11 43-36 44
11
 Монца 32 11 10 11 34-41 43
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
14
 Лечче 32 7 11 14 27-48 32
15
 Удинезе 32 4 17 11 31-48 29
16
 Верона 32 6 10 16 30-44 28
17
 Эмполи 32 7 7 18 25-48 28
18
 Фрозиноне 32 6 9 17 40-63 27
19
 Сассуоло 32 6 8 18 39-62 26
20
 Салернитана 32 2 9 21 26-68 15
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
19.04 19:30
Дженоа – Лацио
 0 : 1
19.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 2 : 2
20.04 19:00
Эмполи – Наполи
 - : -
20.04 21:45
Верона – Удинезе
 - : -
21.04 13:30
Сассуоло – Лечче
 - : -
21.04 16:00
Торино – Фрозиноне
 - : -
21.04 19:00
Салернитана – Фиорентина
 - : -
21.04 21:45
Монца – Аталанта
 - : -
22.04 19:30
Рома – Болонья
 - : -
22.04 21:45
Милан – Интер
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 31 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 28 1 6
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 17 1 5
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