Тренер «Ювентуса» Аллегри: «Наша цель — квалификация в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона-2023/24.

«Нашей целью всегда была квалификация в Лигу чемпионов. Также нам нужно выйти в финал Кубка Италии», — приводит слова Аллегри Forza Juventus.

«Ювентус» занимает третье в турнирной таблице серии А, набрав 64 очка в 33 играх. Также черно-белые в первом матче 1/2 финала Кубка Италии обыграли «Лацио» со счетом 2:0. Ответная встреча состоится 23 апреля.