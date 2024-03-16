«Болонья» обыграла «Эмполи» благодаря голу на 4-й добавленной минуте

«Болонья» вырвала победу у «Эмполи» в матче 29-го тура чемпионата Италии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи.

Единственный гол забил полузащитнику Джованни Фаббиан на 4-й добавленной минуте.

«Болонья» набрала 54 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Эмполи» идет на 17-й строчке — 25 очков.