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Экс-президент «Ювентуса» раскритиковал Роналду

03:21
Криштиану Роналду. Фото Twitter
Криштиану Роналду. Фото Twitter
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Экс-президент «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи раскритиковал нападающего Криштиану Роналду за поведение во время карантина. Португалец улетел на родину.

— Сейчас легко критиковать, но со стороны я не понимаю, почему эти игроки покинули Италию, — цитирует TuttoJuve Джильи. — Надеюсь, они как можно скорее вернутся, потому что им будет тяжело возобновить тренировки, потому что нужно еще будет пройти 14-дневный карантин.

В «Юве» все стало сложнее, когда первым уехал Роналду, который сказал, что едет к своей матери, а затем показывает, как загорает у бассейна. В этот момент была сделана уступка Роналду, а затем Игуаин улетел к своей матери, еще кто-то и ситуация ухудшилась. Это не то, что должно было быть сделано, игроки должны были остаться на карантине в «Ювентусе», так же, как и игроки «Интера».

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