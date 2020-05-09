Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Экс-игрок «Зенита» Маркизио порадовался за освобождение итальянки, похищенной в Кении полтора года назад

9 мая 2020, 23:51
Сильвия Романо. Фото Instagram
Сильвия Романо. Фото Instagram
Теги:

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Италии Клаудио Маркизио порадовался за соотечественницу Сильвию Романо. 23-летняя девушка, оказывавшая гуманитарную помощь детям в Кении, была похищена вооруженными людьми в ноябре 2018 года.

«Дорогая Сильвия, в этот трудный момент нужна была ваша улыбка. Шлю вам самое крепкое объятие (пока символическое). Спасибо всем, кто работал над тем, чтобы вернуть Сильвию домой», — написал Маркизио в Instagram.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир