Экс-игрок «Зенита» Маркизио порадовался за освобождение итальянки, похищенной в Кении полтора года назад

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Италии Клаудио Маркизио порадовался за соотечественницу Сильвию Романо. 23-летняя девушка, оказывавшая гуманитарную помощь детям в Кении, была похищена вооруженными людьми в ноябре 2018 года.

«Дорогая Сильвия, в этот трудный момент нужна была ваша улыбка. Шлю вам самое крепкое объятие (пока символическое). Спасибо всем, кто работал над тем, чтобы вернуть Сильвию домой», — написал Маркизио в Instagram.