Эдин Джеко: «Рома» что-то потеряла после ухода Тотти и Де Росси»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко поделился мнением о Франческо Тотти и Даниеле Де Росси — легендах римского клуба.

— Что-то было потеряно, — цитирует Джеко Football Italia. — Тотти и Де Росси были настоящими личностями, как на поле, так и вне его. Теперь мы вместе с Фасио, Коларовым, Флоренци и Миранте представляем команду. Именно мы будем помогать молодым игрокам.

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