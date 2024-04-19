«Ювентус» спасся от поражения в матче с «Кальяри»

«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Кальяри» в матче 33-го тура итальянской серии А — 2:2.

Туринцы уступали со счетом 0:2 после голов Джанлуки Гаэтано (30-я минута) и Йерри Мины (36-я). Оба игрока хозяев отличились с пенальти.

На 61-й минуте отставание гостей сократил Душан Влахович, а ничью команде Массимилиано Аллегри принес автогол Альберто Доссены на 87-й минуте.

«Ювентус» (64 очка) остается на третьем месте в серии А. «Кальяри» (32) идет 14-м в турнирной таблице.