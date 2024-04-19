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19 апреля, 23:48

«Ювентус» спасся от поражения в матче с «Кальяри»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Кальяри» в матче 33-го тура итальянской серии А — 2:2.

Туринцы уступали со счетом 0:2 после голов Джанлуки Гаэтано (30-я минута) и Йерри Мины (36-я). Оба игрока хозяев отличились с пенальти.

На 61-й минуте отставание гостей сократил Душан Влахович, а ничью команде Массимилиано Аллегри принес автогол Альберто Доссены на 87-й минуте.

«Ювентус» (64 очка) остается на третьем месте в серии А. «Кальяри» (32) идет 14-м в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 33-й тур
19 апр, 21:45. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
2:2
Ювентус

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Кальяри
ФК Ювентус
0
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 Интер 32 26 5 1 77-17 83
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3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 32 16 11 5 45-25 59
5
 Рома 32 16 8 8 57-36 56
6
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
7
 Аталанта 31 15 6 10 57-36 51
8
 Наполи 32 13 10 9 50-40 49
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10
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 Монца 32 11 10 11 34-41 43
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
14
 Лечче 32 7 11 14 27-48 32
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 Верона 32 6 10 16 30-44 28
17
 Эмполи 32 7 7 18 25-48 28
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