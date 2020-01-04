«Дженоа» арендовал Дестро у «Болоньи»
16:39
«Дженоа» арендовал у «Болоньи» нападающего Маттиа Дестро. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт «Дженоа».
Дестро уже выступал за «Дженоа» в сезоне-2010/11. Этот клуб был первым в карьере форварда на взрослом уровне.
?? @MDestroOfficial ? ufficialmente un giocatore del Genoa ?? https://t.co/Xihr2GdxNU pic.twitter.com/gXruRJ028z— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 4, 2020
В нынешнем сезоне 28-летний Дестро провел за «Болонью» 7 матчей, но пропустил продолжительное время из-за травмы колена. В команде из Болоньи он выступает с 2015 года.
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