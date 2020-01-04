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«Дженоа» арендовал Дестро у «Болоньи»

16:39
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«Дженоа» арендовал у «Болоньи» нападающего Маттиа Дестро. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт «Дженоа».

Дестро уже выступал за «Дженоа» в сезоне-2010/11. Этот клуб был первым в карьере форварда на взрослом уровне.

В нынешнем сезоне 28-летний Дестро провел за «Болонью» 7 матчей, но пропустил продолжительное время из-за травмы колена. В команде из Болоньи он выступает с 2015 года.

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