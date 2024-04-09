Дзаньоло решил, где хочет продолжить карьеру
Полузащитник Николо Дзаньоло этот сезон доиграет за «Астон Виллу» в аренде, после чего вернется в «Галатасарай», которому принадлежит его контракт.
По данным La Gazzetta dello Sport, летом футболист хочет вернуться в чемпионат Италии. Игроком интересуются «Наполи» и «Фиорентина».
Портала Transfermarkt оценивает стоимость Дзаньоло в 20 миллионов евро. В сезоне 2023/24 Николо Дзаньоло провел 35 матчей, забив три гола.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|31
|26
|4
|1
|75-15
|82
|
2
|Милан
|31
|21
|5
|5
|60-34
|68
|
3
|Ювентус
|31
|18
|8
|5
|45-24
|62
|
4
|Болонья
|31
|16
|10
|5
|45-25
|58
|
5
|Рома
|31
|16
|7
|8
|56-35
|55
|
6
|Аталанта
|30
|15
|5
|10
|55-34
|50
|
7
|Наполи
|31
|13
|9
|9
|48-38
|48
|
8
|Лацио
|31
|14
|4
|13
|37-34
|46
|
9
|Торино
|31
|11
|11
|9
|31-29
|44
|
10
|Фиорентина
|30
|12
|7
|11
|42-35
|43
|
11
|Монца
|31
|11
|9
|11
|34-41
|42
|
12
|Дженоа
|31
|9
|11
|11
|34-38
|38
|
13
|Кальяри
|31
|7
|9
|15
|32-52
|30
|
14
|Лечче
|31
|6
|11
|14
|26-48
|29
|
15
|Удинезе
|31
|4
|16
|11
|30-47
|28
|
16
|Эмполи
|31
|7
|7
|17
|25-47
|28
|
17
|Верона
|31
|6
|9
|16
|28-42
|27
|
18
|Фрозиноне
|31
|6
|8
|17
|38-61
|26
|
19
|Сассуоло
|31
|6
|7
|18
|36-59
|25
|
20
|Салернитана
|31
|2
|9
|20
|25-64
|15
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.04
|21:45
|
Салернитана – Сассуоло
|2 : 2
|6.04
|16:00
|
Милан – Лечче
|3 : 0
|6.04
|19:00
|
Рома – Лацио
|1 : 0
|6.04
|21:45
|
Эмполи – Торино
|3 : 2
|7.04
|13:30
|
Фрозиноне – Болонья
|0 : 0
|7.04
|16:00
|
Монца – Наполи
|2 : 4
|7.04
|19:00
|
Кальяри – Аталанта
|2 : 1
|7.04
|19:00
|
Верона – Дженоа
|1 : 2
|7.04
|21:45
|
Ювентус – Фиорентина
|1 : 0
|8.04
|21:45
|
Удинезе – Интер
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Оливье Жиру
Милан
|13
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|29
|1
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|26
|1
|6
|
|
Ламек Банда
Лечче
|21
|1
|5
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