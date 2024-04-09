Дзаньоло решил, где хочет продолжить карьеру

Полузащитник Николо Дзаньоло этот сезон доиграет за «Астон Виллу» в аренде, после чего вернется в «Галатасарай», которому принадлежит его контракт.

По данным La Gazzetta dello Sport, летом футболист хочет вернуться в чемпионат Италии. Игроком интересуются «Наполи» и «Фиорентина».

Портала Transfermarkt оценивает стоимость Дзаньоло в 20 миллионов евро. В сезоне 2023/24 Николо Дзаньоло провел 35 матчей, забив три гола.