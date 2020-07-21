Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»

«Ювентус» переиграл «Лацио» в матче 34-го тура чемпионата Италии (2:1). Дублем в составе туринцев отметился Криштиану Роналду. В концовке Чиро Иммобиле забил гол престижа.

«Ювентус» лидирует в турнирной таблице с 80 очками, а «Лацио» идет 4-м — с 69-ю.

Чемпионат Италии

Серия А

34-й тур

«Ювентус» — «Лацио» — 2:1 (0:0)

Голы: Криштиану Роналду, 51 — с пенальти (1:0). Криштиану Роналду, 54 (2:0). Иммобиле, 83 — с пенальти (2:1).

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Алекс Сандру, де Лигт, Рэмси (Данилу, 57), Рабьо, Бентанкур, Криштиану Роналду, Куадрадо, Дуглас Коста (Матюиди, 57), Дибала (Ругани, 89).

«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Баштуш, Луис Фелипе (Фальбо, 89), Пароло, Катальди (А.Андерсон, 75), Милинкович-Савич, Лаццари (Моро, 89), Д.Андерсон (Вавро, 66), Кайседо (Адеканье, 66), Иммобиле.

Предупреждения: Д.Андерсон, 37. Алекс Сандру, 60. Бонуччи, 82. Данилу, 88.

Судья: Орсато.

20 июля. Турин. Стадион «Алльянц».