Доннарумма попрощался с фанатами «Милана»
23:22
Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма в Instagram обратился с прощальным посланием к фанатам «Милана».
«Этот клуб навсегда останется в моем сердце. Решение об уходе далось мне очень непросто. Но иногда тебе нужно решиться и открыть новую главу в своей жизни», — написал Доннарумма.
22-летний голкипер завтра, 14 июля, прилетит в Париж, чтобы поставить свою подпись под уже согласованным контрактом с «ПСЖ».
Напомним, «Милан» не смог договориться с Доннаруммой о новом контракте и вратарь покинул «россонери» в статусе свободного агента.
Доннарумма был признан лучшим игроком минувшего Евро-2020, на котором сборная Италии стала победителем турнира, обыграв в финале Англию в серии послематчевых пенальти.
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