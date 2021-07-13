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Доннарумма попрощался с фанатами «Милана»

23:22
Джанлуиджи Доннарумма. Фото Instagram
Джанлуиджи Доннарумма. Фото Instagram
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Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма в Instagram обратился с прощальным посланием к фанатам «Милана».

«Этот клуб навсегда останется в моем сердце. Решение об уходе далось мне очень непросто. Но иногда тебе нужно решиться и открыть новую главу в своей жизни», — написал Доннарумма.

Публикация от Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna99)

22-летний голкипер завтра, 14 июля, прилетит в Париж, чтобы поставить свою подпись под уже согласованным контрактом с «ПСЖ».

Напомним, «Милан» не смог договориться с Доннаруммой о новом контракте и вратарь покинул «россонери» в статусе свободного агента.

Доннарумма был признан лучшим игроком минувшего Евро-2020, на котором сборная Италии стала победителем турнира, обыграв в финале Англию в серии послематчевых пенальти.

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Иван Шитик все материалы автора

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