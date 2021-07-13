Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Руй Патрисиу стал новым голкипером «Ромы»

23:11
Руй Патрисиу. Фото Instagram
Руй Патрисиу. Фото Instagram
Теги:

«Рома» официально объявила о том, что голкипер Руй Патрисиу стал новичком команды.

Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» принял предложение римлян о трансфере 33-летнего португальца в размере 10 миллионов евро. Зарплата Патрисиу в «Роме» составит 2,7 миллиона евро в год.

В сезоне-2020/2021 Патрисиу провел 37 матчей в АПЛ, 10 раз сыграв на ноль и пропустив 51 мяч.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Милан» договорился с ЦСКА о трансфере Николы Влашича
Москвич заварил двери своим соседям
Юлия Бордовских прокомментировала развод с мужем
Путин заявил о невозможности обсуждать «Северный поток-2» в «Нормандском формате»
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд