Руй Патрисиу стал новым голкипером «Ромы»
23:11
«Рома» официально объявила о том, что голкипер Руй Патрисиу стал новичком команды.
Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» принял предложение римлян о трансфере 33-летнего португальца в размере 10 миллионов евро. Зарплата Патрисиу в «Роме» составит 2,7 миллиона евро в год.
В сезоне-2020/2021 Патрисиу провел 37 матчей в АПЛ, 10 раз сыграв на ноль и пропустив 51 мяч.
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