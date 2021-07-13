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Доннарумма 14 июля прилетит в Париж для подписания контракта с «ПСЖ»

19:55
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Бывший вратарь Милана «Джанлуиджи Доннарумма в ближайшее время станет игроком «ПСЖ», сообщает журналист RMC Sport Мохамед Бухафси в своем Twitter.

22-летний голкипер завтра, 14 июля, прилетит в Париж, чтобы поставить свою подпись под уже согласованным контрактом с «ПСЖ». После подписания соглашения итальянец получит несколько дней отдыха после Евро-2020.

Напомним, «Милан» не смог договориться с Доннаруммой о новом контракте и вратарь покинул «россонери» в статусе свободного агента.

Доннарумма был признан лучшим игроком минувшего Евро-2020, на котором сборная Италии стала победителем турнира, обыграв в финале Англию в серии послематчевых пенальти.

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Иван Шитик все материалы автора

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