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Директор «Ювентуса» Паратичи: «Роналду? Уверен в одной вещи: у него есть контракт»

21:59

Директор «Ювентуса» Фабио Паратичи выразил уверенность, что лидер атак клуба Криштиану Роналду не покинет его по окончании контракта.

— Роналду очень сосредоточен на своих голах, как и на индивидуальных целях, ведь он снова претендует на «Золотой мяч», — цитирует Football Italia Паратичи. — Не думаю, что он уйдет в конце этого или следующего сезона. На данный момент я уверен в одной вещи: у него есть контракт.

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