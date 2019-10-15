Директор «Ювентуса» Паратичи: «Роналду? Уверен в одной вещи: у него есть контракт»

Директор «Ювентуса» Фабио Паратичи выразил уверенность, что лидер атак клуба Криштиану Роналду не покинет его по окончании контракта.

— Роналду очень сосредоточен на своих голах, как и на индивидуальных целях, ведь он снова претендует на «Золотой мяч», — цитирует Football Italia Паратичи. — Не думаю, что он уйдет в конце этого или следующего сезона. На данный момент я уверен в одной вещи: у него есть контракт.