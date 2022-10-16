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Сегодня, 06:50

Директор «Лацио»: «Ювентус», «Милан», «Рома» и «Интер» — банкроты. Их поддерживают, потому что они нужны системе»

Директор «Лацио» считает, что топ-клубы Италии являются банкротами
Руслан Минаев
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Спортивный директор «Лацио» поделился мнением о финансовом положении клубов чемпионата Италии.

По словам экс-нападающего римлян, ведущие клубы серии А фактически являются банкротами, однако имеют финансовую поддержку со стороны спонсоров из-за того, что нужны системе.

«В Италии только четыре команды все еще принадлежат семьям: «Удинезе», «Аталанта», «Лацио» и «Наполи». Я сторонник именно такого подхода, потому что транснациональные корпорации преследуют сугубо коммерческие интересы, из-за чего теряются радость футбола, страсть, любовь к этому виду спорта.Эти структуры работают по определенным алгоритмам и не заботятся об истории клуба или города.

Сегодня такие команды, как «Ювентус», «Милан», «Рома» и «Интер», технически являются банкротами, но их поддерживают потому, что они нужны системе. Важно, чтобы у нас было больше клубов, которые думают о будущем», — сказал Таре во время выступления в римском университете LUISS.

В этом сезоне серии А «Лацио» набрал 20 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

«Аталанта» лидирует с 24 очками. Второй — «Наполи» (23 очка и матч в запасе). Третий — «Милан» (20 очков и матч в запасе).

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Реал
Барселона

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
ФК Аталанта
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
ФК Милан
ФК Наполи
ФК Рома
ФК Удинезе
ФК Ювентус
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Чемпионат Италии: «Торино» уступил «Ювентусу», «Наполи» — «Болонья» и другие матчи 10-го тура

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
2
 Наполи 9 7 2 0 22-7 23
3
 Милан 9 6 2 1 18-9 20
4
 Лацио 9 6 2 1 21-5 20
5
 Удинезе 9 6 2 1 19-10 20
6
 Рома 9 6 1 2 12-9 19
7
 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
8
 Интер 9 5 0 4 16-14 15
9
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
10
 Эмполи 10 2 5 3 9-11 11
11
 Торино 10 3 2 5 8-12 11
12
 Салернитана 9 2 4 3 12-14 10
13
 Монца 10 3 1 6 9-15 10
14
 Фиорентина 9 2 3 4 7-11 9
15
 Специя 9 2 2 5 7-17 8
16
 Лечче 9 1 4 4 8-11 7
17
 Болонья 9 1 4 4 8-14 7
18
 Верона 9 1 2 6 8-17 5
19
 Кремонезе 9 0 3 6 7-19 3
20
 Сампдория 9 0 3 6 5-17 3
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.10 16:00
Эмполи – Монца
 1 : 0
15.10 19:00
Торино – Ювентус
 0 : 1
15.10 21:45
Аталанта – Сассуоло
 2 : 1
16.10 13:30
Интер – Салернитана
 - : -
16.10 16:00
Лацио – Удинезе
 - : -
16.10 16:00
Специя – Кремонезе
 - : -
16.10 19:00
Наполи – Болонья
 - : -
16.10 21:45
Верона – Милан
 - : -
17.10 19:30
Сампдория – Рома
 - : -
17.10 21:45
Лечче – Фиорентина
 - : -
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Г
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 6
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Роберто Перейра

Роберто Перейра

Удинезе

 5
И К Ж
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 9 1 3
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 2 1 2
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 7 1 2
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