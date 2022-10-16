Спортивный директор «Лацио» поделился мнением о финансовом положении клубов чемпионата Италии.

По словам экс-нападающего римлян, ведущие клубы серии А фактически являются банкротами, однако имеют финансовую поддержку со стороны спонсоров из-за того, что нужны системе.

«В Италии только четыре команды все еще принадлежат семьям: «Удинезе», «Аталанта», «Лацио» и «Наполи». Я сторонник именно такого подхода, потому что транснациональные корпорации преследуют сугубо коммерческие интересы, из-за чего теряются радость футбола, страсть, любовь к этому виду спорта.Эти структуры работают по определенным алгоритмам и не заботятся об истории клуба или города.

Сегодня такие команды, как «Ювентус», «Милан», «Рома» и «Интер», технически являются банкротами, но их поддерживают потому, что они нужны системе. Важно, чтобы у нас было больше клубов, которые думают о будущем», — сказал Таре во время выступления в римском университете LUISS.

В этом сезоне серии А «Лацио» набрал 20 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

«Аталанта» лидирует с 24 очками. Второй — «Наполи» (23 очка и матч в запасе). Третий — «Милан» (20 очков и матч в запасе).