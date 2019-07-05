Демирал перешел в "Ювентус"

Защитник "Антальяспора" Мерих Демирал стал игроком "Ювентуса", информирует пресс-служба клуба. 21-летний защитник подписал контракт с итальянским клубом до 30 июня 2024 года. Сумма трансфера составила 18 миллионов евро.

Демирал был арендован "Сассуоло" во второй половине прошлого сезона и провел в серии А 14 матчей. Интерес к нему проявлял "Атлетико", который был готов заплатить за воспитанника "Фенербахче" 25 миллионов евро, однако Демирал заранее договорился с "Ювентусом".