Дель Пьеро рассказал, как он отреагировал на переход Роналду

Бывший форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Он рассказал о своей реакции на переход Криштиану Роналду.

— О переходе Роналду много говорили тем летом, — сказал Дель Пьеро. — Конечно, кто-то знал побольше, чем я. Но я тоже кое-что знал. Эта новость казалась невероятной. Конечно, «Ювентус» — это великая команда, но никто не думал, что он перейдет. Но все-таки он перешел к великой радости всех болельщиков футбола в Италии. Он помог сделать так, чтобы об итальянском футболе узнали еще больше. Это был очень важный переход. Все довольны, и я тоже.

35-летний Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. Вместе с командой он выиграл чемпионат Италии и Суперкубок страны.